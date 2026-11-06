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Index im Blick

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Der TecDAX verliert heute an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
30.33 EUR 1.38 EUR 4.77 %
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ATOSS Software AG
92.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Carl Zeiss Meditec AG
35.00 EUR -0.30 EUR -0.85 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
103.80 EUR -2.80 EUR -2.63 %
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freenet AG
23.50 EUR -0.02 EUR -0.09 %
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HENSOLDT
78.10 EUR -2.90 EUR -3.58 %
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Infineon AG
46.87 EUR 1.50 EUR 3.32 %
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Kontron
19.27 EUR 0.27 EUR 1.42 %
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Ottobock
47.10 EUR -1.40 EUR -2.89 %
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SAP SE
209.70 EUR -6.50 EUR -3.01 %
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Siltronic AG
51.30 EUR 1.20 EUR 2.40 %
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SMA Solar AG
48.78 EUR -0.82 EUR -1.65 %
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TeamViewer
5.20 EUR 0.02 EUR 0.39 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.60 EUR 0.30 EUR 1.14 %
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Indizes
TecDAX
3,991.88 EUR -47.68 EUR -1.18 %
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Um 12:08 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,15 Prozent schwächer bei 3.993,17 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 589,137 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,406 Prozent auf 4.023,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4.039,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4.024,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.989,30 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,10 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 4.099,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der TecDAX bei 4.000,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.498,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,18 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,49 Prozent auf 30,23 EUR), SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,25 EUR), Kontron (+ 2,27 Prozent auf 19,34 EUR), Siltronic (+ 2,19 Prozent auf 51,30 EUR) und Infineon (+ 2,17 Prozent auf 46,95 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil HENSOLDT (-5,26 Prozent auf 78,24 EUR), ATOSS Software (-3,74 Prozent auf 90,10 EUR), Ottobock (-3,18 Prozent auf 47,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,13 Prozent auf 34,68 EUR) und Drägerwerk (-3,05 Prozent auf 101,60 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.770.631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 241,943 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG

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