Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer
Der TecDAX verliert heute an Wert.
Werte in diesem Artikel
Um 12:08 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,15 Prozent schwächer bei 3.993,17 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 589,137 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,406 Prozent auf 4.023,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4.039,56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4.024,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.989,30 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,10 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 4.099,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der TecDAX bei 4.000,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.498,24 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,18 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,49 Prozent auf 30,23 EUR), SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,25 EUR), Kontron (+ 2,27 Prozent auf 19,34 EUR), Siltronic (+ 2,19 Prozent auf 51,30 EUR) und Infineon (+ 2,17 Prozent auf 46,95 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil HENSOLDT (-5,26 Prozent auf 78,24 EUR), ATOSS Software (-3,74 Prozent auf 90,10 EUR), Ottobock (-3,18 Prozent auf 47,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,13 Prozent auf 34,68 EUR) und Drägerwerk (-3,05 Prozent auf 101,60 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.770.631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 241,943 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag