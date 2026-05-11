Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer

Index im Blick

Der TecDAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche leichter.

Am Dienstag steht der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,63 Prozent im Minus bei 3.742,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 517,350 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,22 Prozent auf 3.720,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3.766,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.755,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.711,41 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 3.531,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.608,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3.796,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3.870,57 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 11,35 Prozent auf 40,42 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 7,59 Prozent auf 27,50 EUR), IONOS (+ 6,27 Prozent auf 29,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,32 Prozent auf 88,30 EUR) und United Internet (+ 1,22 Prozent auf 26,56 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Elmos Semiconductor (-6,75 Prozent auf 179,60 EUR), TeamViewer (-3,91 Prozent auf 5,29 EUR), Nemetschek SE (-3,78 Prozent auf 59,75 EUR), Nagarro SE (-3,33 Prozent auf 42,40 EUR) und ATOSS Software (-2,70 Prozent auf 72,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.056.880 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 170,697 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net