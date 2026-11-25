TecDAX-Marktbericht

Der TecDAX notiert am Nachmittag im negativen Bereich.

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,27 Prozent auf 3.784,93 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 543,379 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,004 Prozent schwächer bei 3.833,61 Punkten, nach 3.833,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3.779,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.838,34 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,607 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 4.024,30 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 4.050,72 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 3.496,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,43 Prozent zu. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Ottobock (+ 2,44 Prozent auf 39,85 EUR), OHB SE (+ 1,67 Prozent auf 182,80 EUR), Bechtle (+ 1,24 Prozent auf 32,74 EUR), TeamViewer (+ 0,81 Prozent auf 4,46 EUR) und HENSOLDT (+ 0,78 Prozent auf 78,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Infineon (-5,99 Prozent auf 41,12 EUR), Siltronic (-5,81 Prozent auf 47,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,53 Prozent auf 41,68 EUR), Elmos Semiconductor (-5,40 Prozent auf 94,60 EUR) und PVA TePla (-3,65 Prozent auf 23,78 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3.325.544 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net