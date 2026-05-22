DAX25.185 -0,8%Est506.064 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -2,2%Nas26.582 +0,9%Bitcoin65.828 -0,9%Euro1,1626 -0,1%Öl99,61 +3,4%Gold4.507 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX letztlich schwächer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Sivers Semiconductors, Ferrari, SoftBank, Infineon, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Sivers Semiconductors-Aktie dennoch in Grün: Behördliche Untersuchung und verzögerte Zahlen bremsen Sivers Semiconductors-Aktie dennoch in Grün: Behördliche Untersuchung und verzögerte Zahlen bremsen
S&P-Ranking: Bei diesen US-Aktien könnte es zum Shortsqueeze kommen - Quanten und KI im Visier S&P-Ranking: Bei diesen US-Aktien könnte es zum Shortsqueeze kommen - Quanten und KI im Visier
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

26.05.26 17:57 Uhr
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer | finanzen.net

Der TecDAX zeigte sich letztendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
52,84 EUR -1,20 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ATOSS Software AG
79,10 EUR -0,80 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
90,70 EUR -2,40 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
185,20 EUR -4,20 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
25,66 EUR -0,06 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
85,90 EUR -3,40 EUR -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
77,44 EUR 1,05 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JENOPTIK AG
45,12 EUR 0,18 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
54,50 EUR -1,80 EUR -3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
151,38 EUR -2,86 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
94,35 EUR 0,35 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
67,85 EUR 1,45 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
93,25 EUR 0,60 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
5,70 EUR -0,06 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
26,04 EUR -0,22 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
TecDAX
4.064,3 PKT -32,2 PKT -0,79%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag verbuchte der TecDAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 0,73 Prozent auf 4.066,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 552,366 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,209 Prozent leichter bei 4.087,92 Punkten, nach 4.096,49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4.040,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.089,01 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.664,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.754,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der TecDAX 3.831,03 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,21 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.101,25 Punkte. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 2,59 Prozent auf 97,05 EUR), United Internet (+ 1,99 Prozent auf 26,68 EUR), SMA Solar (+ 1,72 Prozent auf 68,05 EUR), JENOPTIK (+ 1,51 Prozent auf 45,72 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,08 Prozent auf 93,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Ottobock (-3,56 Prozent auf 54,20 EUR), HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 86,02 EUR), Drägerwerk (-3,02 Prozent auf 89,90 EUR), ATOSS Software (-2,91 Prozent auf 76,80 EUR) und AIXTRON SE (-2,30 Prozent auf 52,76 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5.753.330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 177,211 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen