Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Kursentwicklung

Der TecDAX zeigte sich letztendlich im Minus.

Am Dienstag verbuchte der TecDAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 0,73 Prozent auf 4.066,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 552,366 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,209 Prozent leichter bei 4.087,92 Punkten, nach 4.096,49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4.040,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.089,01 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.664,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.754,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der TecDAX 3.831,03 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,21 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.101,25 Punkte. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 2,59 Prozent auf 97,05 EUR), United Internet (+ 1,99 Prozent auf 26,68 EUR), SMA Solar (+ 1,72 Prozent auf 68,05 EUR), JENOPTIK (+ 1,51 Prozent auf 45,72 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,08 Prozent auf 93,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Ottobock (-3,56 Prozent auf 54,20 EUR), HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 86,02 EUR), Drägerwerk (-3,02 Prozent auf 89,90 EUR), ATOSS Software (-2,91 Prozent auf 76,80 EUR) und AIXTRON SE (-2,30 Prozent auf 52,76 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5.753.330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 177,211 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net