Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
Am Donnerstagabend agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.
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Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA letztendlich ein Minus in Höhe von 0,20 Prozent auf 4.059,64 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 568,937 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,527 Prozent höher bei 4.089,06 Punkten, nach 4.067,62 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4.059,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.093,31 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0,552 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, notierte der TecDAX bei 3.870,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, stand der TecDAX noch bei 3.762,34 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Wert von 3.759,17 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,01 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 5,65 Prozent auf 87,90 EUR), TeamViewer (+ 2,38 Prozent auf 6,47 EUR), IONOS (+ 2,28 Prozent auf 33,16 EUR), SMA Solar (+ 2,10 Prozent auf 58,30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,08 Prozent auf 30,44 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-7,84 Prozent auf 3,55 EUR), Nordex (-3,52 Prozent auf 38,90 EUR), AIXTRON SE (-2,76 Prozent auf 41,86 EUR), Nemetschek SE (-2,23 Prozent auf 56,95 EUR) und Ottobock (-1,53 Prozent auf 58,00 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3.453.536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,564 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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|27.07.26
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