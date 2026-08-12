DAX 26.300 -0,1%ESt50 6.545 +0,2%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,25 +1,8%Nas 26.785 +0,7%Bitcoin 54.766 -0,4%Euro 1,1528 +0,0%Öl 87,2 -2,0%Gold 4.362 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstagabend agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
41.60 EUR -1.91 EUR -4.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Carl Zeiss Meditec AG
30.14 EUR 0.04 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28.30 EUR 0.19 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
3.54 EUR -0.14 EUR -3.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
23.62 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IONOS
33.14 EUR 0.78 EUR 2.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nemetschek SE
57.80 EUR -0.70 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
38.90 EUR -1.94 EUR -4.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
59.70 EUR 0.80 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
175.40 EUR -1.02 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
87.70 EUR 4.80 EUR 5.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
58.75 EUR 1.40 EUR 2.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
6.50 EUR 0.17 EUR 2.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.26 EUR -0.42 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
TecDAX
4,063.12 EUR -4.50 EUR -0.11 %
News | Analysen

Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA letztendlich ein Minus in Höhe von 0,20 Prozent auf 4.059,64 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 568,937 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,527 Prozent höher bei 4.089,06 Punkten, nach 4.067,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4.059,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.093,31 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0,552 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, notierte der TecDAX bei 3.870,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, stand der TecDAX noch bei 3.762,34 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Wert von 3.759,17 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,01 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 5,65 Prozent auf 87,90 EUR), TeamViewer (+ 2,38 Prozent auf 6,47 EUR), IONOS (+ 2,28 Prozent auf 33,16 EUR), SMA Solar (+ 2,10 Prozent auf 58,30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,08 Prozent auf 30,44 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-7,84 Prozent auf 3,55 EUR), Nordex (-3,52 Prozent auf 38,90 EUR), AIXTRON SE (-2,76 Prozent auf 41,86 EUR), Nemetschek SE (-2,23 Prozent auf 56,95 EUR) und Ottobock (-1,53 Prozent auf 58,00 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3.453.536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,564 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG
27.07.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.