Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter
Der TecDAX zeigte sich am Dienstag kaum verändert.
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Der TecDAX schloss nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3.986,30 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 557,778 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,278 Prozent auf 4.004,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3.993,16 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4.012,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.970,86 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der TecDAX bei 3.980,48 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 3.870,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.684,68 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,99 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 4,60 Prozent auf 62,55 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,98 Prozent auf 26,82 EUR), Nemetschek SE (+ 1,71 Prozent auf 71,35 EUR) und SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 197,28 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-6,29 Prozent auf 131,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 62,05 EUR), PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR), AIXTRON SE (-2,87 Prozent auf 34,53 EUR) und Siltronic (-2,39 Prozent auf 73,40 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8.509.733 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 7,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,19 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag