Angespannte Stimmung in London: Das macht der FTSE 100 nachmittags

FTSE 100-Performance im Fokus

23.10.26 15:57 Uhr

Der FTSE 100 gibt sich aktuell schwächer.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,76 Prozent tiefer bei 10.642,99 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,260 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10.724,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10.725,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.641,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.748,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 2,20 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.705,26 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Stand von 10.639,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9.578,57 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,95 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 2,91 Prozent auf 6,30 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,67 Prozent auf 39,93 GBP), Ithaca Energy (+ 2,56 Prozent auf 2,97 GBP), Smith Nephew (+ 1,90 Prozent auf 11,56 GBP) und Compass Group (+ 1,59 Prozent auf 33,88 USD). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Rolls-Royce (-6,95 Prozent auf 11,72 GBP), Computacenter (-5,76 Prozent auf 45,52 GBP), Melrose Industries (-4,63 Prozent auf 4,53 GBP), Diploma (-3,72 Prozent auf 69,90 GBP) und Burberry (-3,63 Prozent auf 10,48 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 37.995.859 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,115 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net