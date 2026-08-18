Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt mittags zurück

FTSE 100-Entwicklung

19.08.26 12:25 Uhr

Am Mittwochmittag agieren die Anleger in London vorsichtiger.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 10.707,29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,202 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10.727,84 Punkte an der Kurstafel, nach 10.728,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.703,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.745,28 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,397 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10.600,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.330,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.189,22 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,60 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola European Partners (+ 1,83 Prozent auf 107,50 USD), Weir Group (+ 1,08 Prozent auf 26,14 GBP), BP (+ 0,96 Prozent auf 5,39 GBP), Admiral Group (+ 0,95 Prozent auf 39,31 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 0,87 Prozent auf 4,29 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Smith Nephew (-4,37 Prozent auf 10,62 GBP), IG Group (-3,22 Prozent auf 13,40 GBP), Entain (-2,68 Prozent auf 5,35 GBP), M&G (-2,01 Prozent auf 3,47 GBP) und Whitbread (-1,70 Prozent auf 24,24 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 19.493.925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,257 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net