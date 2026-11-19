FTSE 100-Kursentwicklung

Aktueller Marktbericht zum FTSE 100.

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,09 Prozent auf 10.541,98 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,247 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10.551,10 Punkte an der Kurstafel, nach 10.551,17 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.563,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10.538,57 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 3,31 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 10.764,69 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 10.743,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9.507,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,94 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Babcock International (+ 7,03 Prozent auf 10,44 GBP), Airtel Africa (+ 2,65 Prozent auf 2,79 GBP), Pershing Square (+ 1,94 Prozent auf 38,82 GBP), Halma (+ 1,94 Prozent auf 34,72 GBP) und Diploma (+ 1,89 Prozent auf 70,15 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Investec (-7,84 Prozent auf 5,53 GBP), JD Sports Fashion (-2,37 Prozent auf 0,92 GBP), Vodafone Group (-2,19 Prozent auf 1,12 GBP), National Grid (-2,17 Prozent auf 12,19 GBP) und WPP 2012 (-1,28 Prozent auf 4,02 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.534.334 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,761 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net