Kursentwicklung

Der FTSE 100 zeigte sich zum Handelsende im Minus.

Am Mittwoch verlor der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,38 Prozent auf 10.426,94 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,170 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,009 Prozent stärker bei 10.468,06 Punkten in den Handel, nach 10.467,07 Punkten am Vortag.

Bei 10.545,01 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10.423,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,783 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der FTSE 100 10.690,36 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.886,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.609,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. 9.670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Imperial Brands (+ 6,09 Prozent auf 30,30 GBP), 3i (+ 2,57 Prozent auf 27,18 GBP), BAT (+ 2,31 Prozent auf 45,56 GBP), Unilever (+ 2,24 Prozent auf 50,67 GBP) und Haleon (+ 1,77 Prozent auf 3,57 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Computacenter (-8,19 Prozent auf 41,90 GBP), Standard Chartered (-4,74 Prozent auf 18,61 GBP), Bank of Georgia Group (-4,24 Prozent auf 115,30 GBP), Rolls-Royce (-3,93 Prozent auf 12,51 GBP) und Auto Trader Group (-3,31 Prozent auf 5,32 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 98.242.314 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 260,745 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net