Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt zum Start im Minus

LSE-Handel im Fokus

Der FTSE 100 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag fällt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,39 Prozent auf 10.338,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,933 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10.378,35 Punkten in den Handel, nach 10.378,82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.328,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.378,35 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,384 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.04.2026, wies der FTSE 100 10.364,79 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, den Wert von 10.223,54 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 8.496,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,89 Prozent. Bei 10.934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Diageo (+ 1,92 Prozent auf 14,99 GBP), Unilever (+ 1,86 Prozent auf 43,77 GBP), Pearson (+ 1,76) Prozent auf 11,01 GBP), Sage (+ 0,80 Prozent auf 8,84 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 0,77 Prozent auf 18,29 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil United Utilities (-3,67 Prozent auf 14,04 GBP), NatWest Group (-3,29 Prozent auf 5,66 GBP), Fresnillo (-2,72 Prozent auf 31,47 GBP), Severn Trent (-2,54 Prozent auf 31,86 GBP) und AstraZeneca (-1,89 Prozent auf 136,84 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3.004.502 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 265,235 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,78 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net