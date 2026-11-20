FTSE 100-Marktbericht

Der FTSE 100 verliert derzeit an Wert.

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 10.398,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,188 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10.452,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10.452,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.452,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.355,75 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 4,62 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.733,00 Punkten auf. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 10.748,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.527,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,50 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Reckitt Benckiser Group (+ 2,08 Prozent auf 56,88 GBP), Unilever (+ 1,67 Prozent auf 48,64 GBP), Haleon (+ 1,64 Prozent auf 3,48 GBP), Admiral Group (+ 1,45 Prozent auf 39,28 GBP) und Airtel Africa (+ 1,40 Prozent auf 2,76 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil GSK (-98,99 Prozent auf 0,19 GBP), Ithaca Energy (-5,58 Prozent auf 2,31 GBP), Halma (-4,12 Prozent auf 33,50 GBP), Metlen Energy Metals (-4,11 Prozent auf 42,96 EUR) und Bank of Georgia Group (-3,79 Prozent auf 124,40 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 38.596.478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 264,133 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net