Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab

Index im Blick

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Am Montag fällt der FTSE 100 um 09:09 Uhr via LSE um 0,24 Prozent auf 10.384,74 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,973 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10.409,34 Punkte an der Kurstafel, nach 10.409,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.409,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.379,48 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 01.05.2026, bei 10.363,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der FTSE 100 10.910,55 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der FTSE 100 bei 8.772,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit easyJet (+ 11,08 Prozent auf 4,42 GBP), Halma (+ 1,84 Prozent auf 47,68 GBP), Tesco (+ 1,56 Prozent auf 4,37 GBP), Entain (+ 1,43 Prozent auf 5,41 GBP) und J Sainsbury (+ 1,38 Prozent auf 3,00 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Fresnillo (-2,30 Prozent auf 32,10 GBP), WPP 2012 (-1,77 Prozent auf 2,77 GBP), Rolls-Royce (-1,76 Prozent auf 13,14 GBP), BAE Systems (-1,47 Prozent auf 19,93 GBP) und Lloyds Banking Group (-1,27 Prozent auf 1,01 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die easyJet-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2.829.174 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,525 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net