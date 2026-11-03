Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab

FTSE 100 im Blick

03.11.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag fällt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,34 Prozent auf 10.725,18 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,259 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10.761,30 Punkten, nach 10.761,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.697,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.761,32 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.461,95 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 10.857,70 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 9.701,37 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,78 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Centrica (+ 3,04 Prozent auf 1,54 GBP), Hiscox (+ 2,50 Prozent auf 19,30 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,08 Prozent auf 115,58 USD), Haleon (+ 1,58 Prozent auf 3,28 GBP) und Unilever (+ 1,21 Prozent auf 49,61 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-3,50 Prozent auf 31,39 GBP), Anglo American (-3,19 Prozent auf 37,02 GBP), Fresnillo (-3,12 Prozent auf 22,64 GBP), Associated British Foods (-2,80 Prozent auf 18,89 GBP) und Endeavour Mining (-2,30 Prozent auf 36,48 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2.651.819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,828 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion Finanzen.net