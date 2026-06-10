Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt am Mittwochmittag

Index-Performance im Fokus

Am Mittwoch halten sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,07 Prozent auf 10.486,62 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,985 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10.494,40 Punkten, nach 10.494,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.468,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.504,77 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,146 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.195,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.403,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8.834,03 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,38 Prozent zu Buche. Bei 10.934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Zähler.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Weir Group (+ 2,79 Prozent auf 25,04 GBP), Barclays (+ 2,40 Prozent auf 4,99 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,66 Prozent auf 70,60 GBP), 3i (+ 1,46 Prozent auf 23,57 GBP) und Standard Chartered (+ 1,40 Prozent auf 20,25 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BAT (-2,07 Prozent auf 44,93 GBP), Entain (-1,98 Prozent auf 5,83 GBP), Rio Tinto (-1,90 Prozent auf 77,42 GBP), Halma (-1,89 Prozent auf 39,44 GBP) und Airtel Africa (-1,67 Prozent auf 3,64 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 19.021.996 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,898 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die 3i-Aktie hat mit 4,74 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,89 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net