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FTSE 100-Marktbericht

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start

FTSE 100-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.33 EUR -0.05 EUR -1.59 %
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Anglo American PLC
45.68 EUR -2.12 EUR -4.44 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR -5.00 EUR -3.31 %
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Barratt Developments PLC
3.60 EUR -0.04 EUR -1.10 %
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Bunzl plc
33.14 EUR -0.58 EUR -1.72 %
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Burberry plc
12.96 EUR 0.05 EUR 0.39 %
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Diploma PLC
88.00 EUR -3.55 EUR -3.88 %
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Glencore plc
6.67 EUR -0.07 EUR -1.04 %
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Halma PLC
40.12 EUR -0.36 EUR -0.89 %
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HSBC Holdings plc
16.40 EUR -0.14 EUR -0.87 %
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Sage PLC
13.30 EUR 0.20 EUR 1.53 %
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Smith & Nephew plc
12.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Spirax-Sarco Engineering PLC
86.50 EUR 0.50 EUR 0.58 %
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Tesco PLC
6.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,724.30 GBP -40.39 GBP -0.38 %
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Um 09:09 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,24 Prozent auf 10.739,33 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,283 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 10.764,07 Punkte an der Kurstafel, nach 10.764,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.767,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.736,86 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der FTSE 100 bei 10.659,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.524,76 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der FTSE 100 9.403,57 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,92 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Anglo American (+ 2,32 Prozent auf 39,73 GBP), Sage (+ 1,72 Prozent auf 11,59 GBP), Tesco (+ 1,27 Prozent auf 5,46 GBP), Burberry (+ 1,00 Prozent auf 11,12 GBP) und Smith Nephew (+ 0,79 Prozent auf 10,88 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Bunzl (-3,22 Prozent auf 27,20 GBP), Airtel Africa (-2,44 Prozent auf 2,72 GBP), Halma (-2,29 Prozent auf 33,34 GBP), Diploma (-1,99 Prozent auf 76,45 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-1,96 Prozent auf 72,70 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2.858.940 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 290,983 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.

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