DAX 24.978 -0,7%ESt50 6.280 -0,0%MSCI World 4.858 +0,4%Top 10 Crypto 8,48 +0,9%Nas 26.107 +0,9%Bitcoin 56.625 -0,4%Euro 1,1415 -0,1%Öl 85,4 +0,8%Gold 4.029 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
44.99 EUR -0.95 EUR -2.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
132.00 EUR -3.00 EUR -2.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Barratt Developments PLC
3.20 EUR -0.08 EUR -2.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BT Group plc
2.33 EUR 0.05 EUR 2.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Burberry plc
12.52 EUR -0.14 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Endeavour Mining PLC
42.28 EUR 0.58 EUR 1.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Fresnillo PLC
29.28 EUR -0.82 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
17.43 EUR -0.08 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Imperial Brands plc
31.69 EUR 0.34 EUR 1.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intermediate Capital Group PLC
21.00 EUR 0.20 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lloyds Banking Group
1.31 EUR 0.01 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Persimmon plc
12.44 EUR 0.16 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vodafone Group PLC
1.33 EUR -0.04 EUR -3.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10,515.60 GBP -13.79 GBP -0.13 %
News | Analysen

Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,16 Prozent auf 10.512,94 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,147 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10.529,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10.529,39 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.443,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.529,05 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,142 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.430,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.559,58 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8.938,32 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,65 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. 9.670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 3,77 Prozent auf 2,89 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,74 Prozent auf 18,39 GBP), Persimmon (+ 2,15 Prozent auf 10,75 GBP), Imperial Brands (+ 1,91 Prozent auf 27,23 GBP) und Burberry (+ 1,64 Prozent auf 10,87 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,99 Prozent auf 25,17 GBP), Vodafone Group (-2,27 Prozent auf 1,14 GBP), Endeavour Mining (-2,16 Prozent auf 35,25 GBP), BT Group (-2,01 Prozent auf 1,95 GBP) und Antofagasta (-1,93 Prozent auf 37,69 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.707.537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 294,657 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle Vodafone Group Aktie News

Werbung

Vodafone Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
13.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital