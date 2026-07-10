Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer
Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am dritten Tag der Woche.
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Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,16 Prozent auf 10.512,94 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,147 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10.529,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10.529,39 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.443,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.529,05 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,142 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.430,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.559,58 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8.938,32 Punkte.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,65 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. 9.670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 3,77 Prozent auf 2,89 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,74 Prozent auf 18,39 GBP), Persimmon (+ 2,15 Prozent auf 10,75 GBP), Imperial Brands (+ 1,91 Prozent auf 27,23 GBP) und Burberry (+ 1,64 Prozent auf 10,87 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,99 Prozent auf 25,17 GBP), Vodafone Group (-2,27 Prozent auf 1,14 GBP), Endeavour Mining (-2,16 Prozent auf 35,25 GBP), BT Group (-2,01 Prozent auf 1,95 GBP) und Antofagasta (-1,93 Prozent auf 37,69 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.707.537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 294,657 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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