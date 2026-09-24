DAX 25.267 -0,6%ESt50 6.273 -0,4%MSCI World 4.939 -0,8%Top 10 Crypto 11,30 +0,2%Nas 26.907 -0,1%Bitcoin 74.020 -0,1%Euro 1,1370 -0,1%Öl 106,4 +3,2%Gold 4.269 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
S&P 500 aktuell

Angespannte Stimmung in New York: Das macht der S&P 500 aktuell

Angespannte Stimmung in New York: Das macht der S&P 500 aktuell

Der S&P 500 notiert am Mittag im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
233.50 EUR -5.50 EUR -2.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Charles River Laboratories International Inc.
242.10 EUR -6.80 EUR -2.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Eli Lilly
1,050.00 EUR 33.60 EUR 3.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Everpure Inc Registered Shs -A-
100.20 EUR 3.56 EUR 3.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
110.38 EUR 4.08 EUR 3.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Medtronic PLC
78.22 EUR -0.02 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MGM Resorts International
29.85 EUR -4.07 EUR -12.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NortonLifeLock
21.46 EUR -2.27 EUR -9.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
196.96 EUR -1.14 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
122.12 EUR -6.32 EUR -4.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
12.90 EUR 0.76 EUR 6.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rollins IncShs
26.35 EUR -2.22 EUR -7.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Valero Energy Corp.
342.20 EUR 14.20 EUR 4.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
5.33 EUR -0.07 EUR -1.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7,708.63 USD 2.60 USD 0.03 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,45 Prozent leichter bei 7.671,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,848 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,517 Prozent tiefer bei 7.666,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.706,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7.662,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.694,61 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,276 Prozent nach. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Stand von 7.652,86 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 24.06.2026, mit 7.358,22 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.637,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,86 Prozent nach oben. Bei 7.816,70 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 18,06 Prozent auf 129,45 USD), Perrigo Company (+ 7,30 Prozent auf 14,85 USD), Charles River Laboratories International (+ 4,64 Prozent auf 290,21 USD), Valero Energy (+ 4,23 Prozent auf 391,72 USD) und Eli Lilly (+ 3,55 Prozent auf 1.191,83 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen MGM Resorts International (-10,73 Prozent auf 33,79 USD), NortonLifeLock (-7,21 Prozent auf 24,34 USD), Bloom Energy (-6,52 Prozent auf 257,26 USD), Rollins (-6,34 Prozent auf 30,43 USD) und Oracle (-5,00 Prozent auf 137,33 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7.989.195 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,845 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,01 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.