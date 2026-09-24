Angespannte Stimmung in New York: Das macht der S&P 500 aktuell

S&P 500 aktuell

24.09.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 notiert am Mittag im negativen Bereich.

Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,45 Prozent leichter bei 7.671,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,848 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,517 Prozent tiefer bei 7.666,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.706,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7.662,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.694,61 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,276 Prozent nach. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Stand von 7.652,86 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 24.06.2026, mit 7.358,22 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.637,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,86 Prozent nach oben. Bei 7.816,70 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 18,06 Prozent auf 129,45 USD), Perrigo Company (+ 7,30 Prozent auf 14,85 USD), Charles River Laboratories International (+ 4,64 Prozent auf 290,21 USD), Valero Energy (+ 4,23 Prozent auf 391,72 USD) und Eli Lilly (+ 3,55 Prozent auf 1.191,83 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen MGM Resorts International (-10,73 Prozent auf 33,79 USD), NortonLifeLock (-7,21 Prozent auf 24,34 USD), Bloom Energy (-6,52 Prozent auf 257,26 USD), Rollins (-6,34 Prozent auf 30,43 USD) und Oracle (-5,00 Prozent auf 137,33 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7.989.195 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,845 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,01 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net