DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,45 +3,8%Nas 25.398 +0,9%Bitcoin 69.197 +0,9%Euro 1,1196 +0,1%Öl 103,6 -1,1%Gold 3.924 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Kursverlauf

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags

Der Dow Jones notiert am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
224.05 EUR 2.35 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
296.20 EUR -6.55 EUR -2.16 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
555.20 EUR 5.20 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
91.77 EUR 0.97 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
131.80 EUR -0.28 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
465.35 EUR 14.25 EUR 3.16 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
34.04 EUR -0.69 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
185.12 EUR 3.44 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen
Sherwin-Williams Co.
305.10 EUR -3.80 EUR -1.23 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
353.80 EUR 0.50 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Walmart
112.08 EUR -1.68 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,846.78 USD -137.20 USD -0.26 %
News | Analysen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 51.866,61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,221 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52.008,23 Zählern und damit 0,047 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51.983,98 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51.932,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51.593,16 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 51.176,96 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 53.178,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47.336,68 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,20 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,95 Prozent auf 208,03 USD), Microsoft (+ 2,74 Prozent auf 521,01 USD), Amazon (+ 2,21 Prozent auf 251,06 USD), Cisco (+ 2,01 Prozent auf 103,65 USD) und Caterpillar (+ 1,84 Prozent auf 624,90 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-2,91 Prozent auf 342,12 USD), Merck (-2,40 Prozent auf 144,80 USD), Nike (-1,99 Prozent auf 38,34 USD), Apple (-1,93 Prozent auf 331,79 USD) und Walmart (-1,86 Prozent auf 125,32 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.941.795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.