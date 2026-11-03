Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags

Kursverlauf

03.11.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones notiert am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 51.866,61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,221 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52.008,23 Zählern und damit 0,047 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51.983,98 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51.932,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51.593,16 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 51.176,96 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 53.178,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47.336,68 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,20 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,95 Prozent auf 208,03 USD), Microsoft (+ 2,74 Prozent auf 521,01 USD), Amazon (+ 2,21 Prozent auf 251,06 USD), Cisco (+ 2,01 Prozent auf 103,65 USD) und Caterpillar (+ 1,84 Prozent auf 624,90 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-2,91 Prozent auf 342,12 USD), Merck (-2,40 Prozent auf 144,80 USD), Nike (-1,99 Prozent auf 38,34 USD), Apple (-1,93 Prozent auf 331,79 USD) und Walmart (-1,86 Prozent auf 125,32 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.941.795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net