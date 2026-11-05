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Index-Performance im Blick

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
301.20 EUR 6.30 EUR 2.14 %
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Boeing Co.
151.76 EUR -6.42 EUR -4.06 %
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Caterpillar Inc.
500.00 EUR -23.00 EUR -4.40 %
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Chevron Corp.
196.98 EUR 4.76 EUR 2.48 %
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Cisco Inc.
86.84 EUR -4.99 EUR -5.43 %
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Home Depot
318.00 EUR 22.65 EUR 7.67 %
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Microsoft Corp.
477.80 EUR -16.20 EUR -3.28 %
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Nike Inc.
35.61 EUR -0.54 EUR -1.48 %
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NVIDIA Corp.
162.88 EUR -15.02 EUR -8.44 %
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Salesforce
198.86 EUR -6.69 EUR -3.25 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
363.60 EUR 2.50 EUR 0.69 %
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Walmart
117.00 EUR 1.18 EUR 1.02 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,085.86 USD -1,270.26 USD -2.38 %
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Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 15:53 Uhr 0,47 Prozent auf 53.107,37 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,016 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52.410,23 Zählern und damit 1,77 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (53.356,12 Punkte).

Das Tagestief des Dow Jones betrug 53.089,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 53.710,61 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 2,11 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 51.267,90 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 54.349,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47.311,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,77 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 2,76 Prozent auf 320,60 EUR), Travelers (+ 2,03 Prozent auf 417,54 USD), American Express (+ 2,00 Prozent auf 339,25 USD), Chevron (+ 1,61 Prozent auf 220,46 USD) und Walmart (+ 1,35 Prozent auf 130,91 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-4,13 Prozent auf 191,87 USD), Cisco (-2,68 Prozent auf 100,83 USD), Salesforce (-2,34 Prozent auf 221,79 USD), Caterpillar (-2,10 Prozent auf 578,88 USD) und Boeing (-1,07 Prozent auf 175,10 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6.525.013 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,431 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,93 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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