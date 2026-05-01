Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags schwächer

Index-Bewegung

Das macht der Dow Jones heute.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,94 Prozent tiefer bei 49.035,06 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,569 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,673 Prozent fester bei 49.832,57 Punkten in den Handel, nach 49.499,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48.913,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.441,43 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46.504,67 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Wert von 49.501,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 41.317,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,35 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 1,56 Prozent auf 186,68 USD), Merck (+ 1,29 Prozent auf 113,61 USD), Amazon (+ 1,20 Prozent auf 271,49 USD), Cisco (+ 1,02 Prozent auf 92,79 USD) und Chevron (+ 0,93 Prozent auf 192,41 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Home Depot (-3,20 Prozent auf 271,00 EUR), Nike (-2,30 Prozent auf 43,38 USD), Procter Gamble (-2,18 Prozent auf 144,05 USD), Amgen (-2,15 Prozent auf 322,72 USD) und Goldman Sachs (-1,82 Prozent auf 906,92 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13.263.839 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,112 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,72 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net