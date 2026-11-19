Kursverlauf

Der Dow Jones notierte schlussendlich im negativen Bereich.

Zum Handelsschluss sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 2,19 Prozent auf 49.097,06 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,650 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 50.627,36 Zählern und damit 0,855 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (50.198,17 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 50.454,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 49.091,92 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 6,07 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 51.966,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53.463,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.138,77 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 0,30 Prozent auf 206,50 USD), Travelers (-0,25 Prozent auf 390,61 USD), Home Depot (-0,31 Prozent auf 306,65 EUR), McDonalds (-0,61 Prozent auf 272,35 USD) und Apple (-0,92 Prozent auf 349,21 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-5,55 Prozent auf 330,48 USD), Nike (-5,45 Prozent auf 34,33 USD), Amazon (-3,87 Prozent auf 257,37 USD), Caterpillar (-3,83 Prozent auf 537,37 USD) und Salesforce (-3,72 Prozent auf 183,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 71.971.842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,660 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4,57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net