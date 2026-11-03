Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich mittags schwächer

Kursverlauf

03.11.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones sinkt am Dienstagmittag.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,43 Prozent leichter bei 51.760,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,221 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,047 Prozent auf 52.008,23 Punkte an der Kurstafel, nach 51.983,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.593,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.932,63 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.176,96 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 53.178,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47.336,68 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,98 Prozent aufwärts. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2,73 Prozent auf 207,58 USD), Microsoft (+ 1,89 Prozent auf 516,72 USD), Caterpillar (+ 1,55 Prozent auf 623,15 USD), Cisco (+ 1,47 Prozent auf 103,10 USD) und Amazon (+ 1,10 Prozent auf 248,33 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Sherwin-Williams (-3,05 Prozent auf 341,64 USD), Apple (-2,10 Prozent auf 331,20 USD), Merck (-1,98 Prozent auf 145,42 USD), Nike (-1,74 Prozent auf 38,44 USD) und Walmart (-1,64 Prozent auf 125,59 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7.540.738 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net