Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab

Dow Jones-Entwicklung

10.11.26 20:02 Uhr

Dow Jones-Handel am Dienstagnachmittag.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 52.144,59 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,911 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,43 Prozent auf 51.643,01 Punkte an der Kurstafel, nach 52.389,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.291,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.977,08 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 51.654,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53.975,98 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 47.368,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,78 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 1,53 Prozent auf 401,25 USD), UnitedHealth (+ 1,32 Prozent auf 402,85 USD), Amazon (+ 0,99 Prozent auf 269,57 USD), Coca-Cola (+ 0,78 Prozent auf 96,78 USD) und Procter Gamble (+ 0,59 Prozent auf 169,32 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-5,69 Prozent auf 168,50 USD), Caterpillar (-3,25 Prozent auf 579,40 USD), Nike (-2,11 Prozent auf 39,04 USD), Microsoft (-2,09 Prozent auf 533,79 USD) und Salesforce (-1,83 Prozent auf 211,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 54.376.168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net