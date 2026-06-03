Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

NYSE-Handel im Blick

Der Dow Jones verlor zum Handelsschluss an Boden.

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,21 Prozent leichter bei 50.687,07 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,835 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,770 Prozent schwächer bei 50.912,84 Punkten, nach 51.307,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50.687,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 51.220,92 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,927 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49.499,27 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 03.03.2026, den Stand von 48.501,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42.519,64 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,76 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51.369,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 3,39 Prozent auf 116,89 USD), Amgen (+ 3,03 Prozent auf 338,22 USD), Caterpillar (+ 1,80 Prozent auf 926,18 USD), Home Depot (+ 1,60 Prozent auf 270,05 EUR) und Sherwin-Williams (+ 1,19 Prozent auf 296,49 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-7,17 Prozent auf 305,63 USD), Salesforce (-5,09 Prozent auf 190,61 USD), Honeywell (-5,09 Prozent auf 223,26 USD), NVIDIA (-3,62 Prozent auf 214,75 USD) und American Express (-3,34 Prozent auf 300,57 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39.652.703 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,673 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net