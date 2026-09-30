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Kursverlauf

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schwächelt letztendlich

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schwächelt letztendlich

Dow Jones-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
148.25 EUR -1.75 EUR -1.17 %
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Alphabet C (ex Google)
307.20 EUR 10.50 EUR 3.54 %
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Amazon
221.10 EUR 3.75 EUR 1.73 %
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Apple Inc.
294.80 EUR 4.55 EUR 1.57 %
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Merck Co.
128.78 EUR -2.64 EUR -2.01 %
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Microsoft Corp.
456.75 EUR 6.35 EUR 1.41 %
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Nike Inc.
31.34 EUR -0.30 EUR -0.93 %
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NVIDIA Corp.
203.35 EUR 2.35 EUR 1.17 %
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Procter & Gamble Co.
128.50 EUR -2.32 EUR -1.77 %
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Salesforce
200.95 EUR 1.17 EUR 0.59 %
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Sherwin-Williams Co.
291.10 EUR -0.90 EUR -0.31 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
320.00 EUR 2.60 EUR 0.82 %
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UnitedHealth Inc.
330.60 EUR 0.20 EUR 0.06 %
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Walmart
92.86 EUR -0.78 EUR -0.83 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50,906.05 USD -443.87 USD -0.86 %
News | Analysen

Am Mittwoch fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,86 Prozent auf 50.906,05 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,587 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,131 Prozent höher bei 51.416,96 Punkten in den Handel, nach 51.349,92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 50.906,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51.473,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53.559,99 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der Dow Jones auf 52.319,20 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 46.397,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 1,89 Prozent auf 229,57 USD), Apple (+ 1,10 Prozent auf 333,02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,01 Prozent auf 340,74 USD), Amazon (+ 1,01 Prozent auf 249,15 USD) und Microsoft (+ 0,77 Prozent auf 512,90 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walmart (-2,70 Prozent auf 103,92 USD), Merck (-2,66 Prozent auf 145,31 USD), 3M (-2,58 Prozent auf 164,15 USD), Sherwin-Williams (-2,17 Prozent auf 323,27 USD) und UnitedHealth (-2,10 Prozent auf 367,08 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42.244.467 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,859 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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