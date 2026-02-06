DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.392 -1,8%Euro1,1870 -0,1%Öl67,55 -3,0%Gold4.919 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht
Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Dow Jones-Entwicklung

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

12.02.26 22:33 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus | finanzen.net

Der Dow Jones verlor letztendlich an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
220,30 EUR -12,00 EUR -5,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
62,91 EUR -9,25 EUR -12,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
765,90 EUR -26,00 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
219,35 EUR -10,70 EUR -4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
206,00 EUR 2,95 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
278,15 EUR 5,70 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,50 EUR -3,48 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
315,50 EUR 10,50 EUR 3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
239,50 EUR 4,80 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
41,95 EUR 0,92 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
113,20 EUR 4,52 EUR 4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
86,10 EUR -5,31 EUR -5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.452,0 PKT -669,4 PKT -1,34%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,34 Prozent leichter bei 49.451,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,646 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,243 Prozent höher bei 50.243,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 50.121,40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49.420,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 50.447,01 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, stand der Dow Jones noch bei 49.590,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, lag der Dow Jones noch bei 48.254,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.368,56 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. 50.512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47.853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 3,78 Prozent auf 133,64 USD), McDonalds (+ 2,74 Prozent auf 332,08 USD), UnitedHealth (+ 1,96 Prozent auf 284,37 USD), Sherwin-Williams (+ 1,53 Prozent auf 372,60 USD) und Johnson Johnson (+ 1,53 Prozent auf 244,55 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Cisco (-12,32 Prozent auf 75,00 USD), Walt Disney (-5,31 Prozent auf 102,38 USD), Apple (-5,00 Prozent auf 261,73 USD), IBM (-4,87 Prozent auf 259,52 USD) und Goldman Sachs (-4,24 Prozent auf 904,55 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53.913.990 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,859 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen