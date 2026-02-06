Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Dow Jones-Entwicklung

Der Dow Jones verlor letztendlich an Boden.

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,34 Prozent leichter bei 49.451,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,646 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,243 Prozent höher bei 50.243,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 50.121,40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49.420,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 50.447,01 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, stand der Dow Jones noch bei 49.590,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, lag der Dow Jones noch bei 48.254,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.368,56 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. 50.512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47.853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 3,78 Prozent auf 133,64 USD), McDonalds (+ 2,74 Prozent auf 332,08 USD), UnitedHealth (+ 1,96 Prozent auf 284,37 USD), Sherwin-Williams (+ 1,53 Prozent auf 372,60 USD) und Johnson Johnson (+ 1,53 Prozent auf 244,55 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Cisco (-12,32 Prozent auf 75,00 USD), Walt Disney (-5,31 Prozent auf 102,38 USD), Apple (-5,00 Prozent auf 261,73 USD), IBM (-4,87 Prozent auf 259,52 USD) und Goldman Sachs (-4,24 Prozent auf 904,55 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53.913.990 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,859 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net