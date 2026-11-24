Index-Performance

Der NASDAQ 100 notiert heute im Minus.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,65 Prozent schwächer bei 26.036,11 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,67 Prozent schwächer bei 26.298,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26.746,10 Punkten am Vortag.

Bei 26.433,60 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.935,47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28.957,53 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 29.023,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24.873,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 6,80 Prozent auf 226,50 USD), Take Two (+ 6,03 Prozent auf 221,98 USD), Thomson Reuters (+ 4,85 Prozent auf 107,43 USD), Workday (+ 4,49 Prozent auf 183,99 USD) und Ross Stores (+ 3,78 Prozent auf 225,24 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Analog Devices (-19,15 Prozent auf 306,23 USD), Astera Labs (-14,68 Prozent auf 189,52 USD), Sandisk (-13,23 Prozent auf 76,11 USD), CoreWeave (-12,46 Prozent auf 42,31 USD) und Nebius (-12,37 Prozent auf 85,70 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33.733.730 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,566 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net