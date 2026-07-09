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NASDAQ-Handel im Fokus

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag in der Verlustzone

Am Mittag legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
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Indizes
NASDAQ 100
29,839.03 USD 111.93 USD 0.38 %
News | Analysen

Um 17:56 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,04 Prozent auf 29.713,99 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,366 Prozent auf 29.618,34 Punkte an der Kurstafel, nach 29.727,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29.484,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.771,99 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,468 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 10.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 28.508,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.116,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22.829,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,27 Prozent auf 671,08 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,04 Prozent auf 31,66 USD), PayPal (+ 2,68 Prozent auf 40,27 EUR), MercadoLibre (+ 2,61 Prozent auf 1.855,00 USD) und NVIDIA (+ 2,43 Prozent auf 207,72 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen CrowdStrike (-5,49 Prozent auf 187,50 USD), Datadog A (-4,83 Prozent auf 256,00 USD), Palo Alto Networks (-4,05 Prozent auf 324,60 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,89 Prozent auf 300,63 USD) und Intel (-3,71 Prozent auf 108,36 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.549.476 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets