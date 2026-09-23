Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

NASDAQ-Handel im Fokus

23.09.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 verliert aktuell an Wert.

Um 20:00 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,83 Prozent auf 30.477,49 Punkte zurück. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 30.706,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30.732,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 30.353,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.706,23 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,77 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.308,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.347,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.580,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,91 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.770,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 4,16 Prozent auf 260,45 USD), Palantir (+ 3,46 Prozent auf 191,39 USD), Palo Alto Networks (+ 3,14 Prozent auf 386,34 USD), T-Mobile US (+ 2,49 Prozent auf 166,45 USD) und Thomson Reuters (+ 2,44 Prozent auf 97,99 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Paychex (-7,67 Prozent auf 105,75 USD), Airbnb (-5,85 Prozent auf 152,35 USD), AppLovin (-5,43 Prozent auf 310,87 USD), Booking (-4,66 Prozent auf 156,57 USD) und Shopify A (-3,64 Prozent auf 142,36 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.003.219 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net