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NASDAQ 100 aktuell

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ 100 verzeichnet derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
200.25 EUR 9.35 EUR 4.90 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
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Intuit Inc.
249.40 EUR 14.70 EUR 6.26 %
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22.21 EUR 0.69 EUR 3.21 %
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NVIDIA Corp.
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Palantir
121.42 EUR 5.86 EUR 5.07 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
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Indizes
NASDAQ 100
29,306.59 USD -391.28 USD -1.32 %
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Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,21 Prozent tiefer bei 29.337,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,13 Prozent tiefer bei 29.362,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29.697,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28.974,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.426,45 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 28.957,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24.202,37 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Stand von 22.685,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,39 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 5,38 Prozent auf 269,10 USD), Adobe (+ 4,76 Prozent auf 228,44 USD), DoorDash (+ 4,49 Prozent auf 196,93 USD), Palantir (+ 4,47 Prozent auf 138,47 USD) und Intuit (+ 3,86 Prozent auf 282,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-9,17 Prozent auf 111,00 USD), Teradyne (-9,11 Prozent auf 344,96 USD), Astera Labs (-8,95 Prozent auf 394,00 USD), Sandisk (-8,17 Prozent auf 1.601,88 USD) und Rocket Lab (-7,94 Prozent auf 85,70 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.262.209 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Comcast-Aktie hat mit 6,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets