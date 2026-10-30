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NASDAQ 100-Performance

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100-Anleger nehmen Reißaus

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100-Anleger nehmen Reißaus

Anleger in New York bekommen heute kalte Füße.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
443.00 EUR -34.55 EUR -7.23 %
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Arm Holdings
181.80 EUR -10.80 EUR -5.61 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
223.00 EUR -32.00 EUR -12.55 %
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CrowdStrike
220.60 EUR -10.40 EUR -4.50 %
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Intel Corp.
57.68 EUR -11.56 EUR -16.70 %
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Kraft Heinz Company
22.00 EUR 0.55 EUR 2.56 %
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Micron Technology Inc.
779.50 EUR -25.50 EUR -3.17 %
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Mondelez
59.90 EUR 4.18 EUR 7.50 %
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NVIDIA Corp.
182.00 EUR -6.74 EUR -3.57 %
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
819.70 EUR 94.10 EUR 12.97 %
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Roper Technolgies Inc.
410.50 EUR 15.60 EUR 3.95 %
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Sandisk Corp
1,020.00 EUR -140.00 EUR -12.07 %
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T-Mobile US
137.38 EUR 3.38 EUR 2.52 %
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Vertex Pharmaceuticals Inc.
500.50 EUR 16.65 EUR 3.44 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,370.28 USD -1,032.23 USD -3.51 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 4,15 Prozent schwächer bei 28.181,73 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 2,71 Prozent auf 28.604,92 Punkte an der Kurstafel, nach 29.402,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.093,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 28.713,45 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,99 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 30.09.2026, mit 30.408,50 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28.106,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.734,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,80 Prozent zu Buche. Bei 31.361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,21 Prozent auf 910,55 USD), T-Mobile US (+ 6,64 Prozent auf 157,07 USD), Roper Technolgies (+ 4,10 Prozent auf 468,09 USD), Mondelez (+ 3,95 Prozent auf 65,00 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3,67 Prozent auf 559,81 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Intel (-31,02 Prozent auf 63,51 USD), Sandisk (-15,50 Prozent auf 1.123,88 USD), Astera Labs (-13,81 Prozent auf 250,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-12,59 Prozent auf 495,11 USD) und Arm (-12,58 Prozent auf 200,00 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 58.826.853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,604 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,70 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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