Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Freitagabend in Rot.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,54 Prozent leichter bei 29.125,20 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,31 Prozent auf 29.191,36 Punkte an der Kurstafel, nach 29.580,30 Punkten am Vortag.

Bei 28.991,42 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29.387,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,208 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der NASDAQ 100 26.204,58 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.732,73 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Stand von 21.335,82 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,55 Prozent zu. Bei 29.678,89 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 10,16 Prozent auf 52,89 USD), Atlassian (+ 8,16 Prozent auf 87,46 USD), DexCom (+ 6,59 Prozent auf 61,63 USD), Workday (+ 5,27 Prozent auf 125,01 USD) und Zscaler (+ 4,78 Prozent auf 161,05 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Arm (-8,46 Prozent auf 209,16 USD), Micron Technology (-6,62 Prozent auf 724,66 USD), Intel (-6,18 Prozent auf 108,77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,69 Prozent auf 424,10 USD) und ASML (-5,22 Prozent auf 1.501,81 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52.973.287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,717 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,59 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net