Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

NASDAQ 100 aktuell

23.07.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnete schlussendlich Verluste.

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,87 Prozent auf 28.454,81 Punkte nach. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent tiefer bei 28.545,98 Punkten, nach 28.998,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28.274,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28.726,62 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,44 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.347,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 26.782,62 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 23.07.2025, mit 23.162,41 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,89 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CSX (+ 5,77 Prozent auf 52,81 USD), Roper Technolgies (+ 5,47 Prozent auf 355,12 USD), Micron Technology (+ 3,20 Prozent auf 990,21 USD), SpaceX (+ 2,59 Prozent auf 118,24 USD) und KLA (+ 1,88 Prozent auf 218,73 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Tesla (-14,52 Prozent auf 319,69 USD), T-Mobile US (-10,75 Prozent auf 170,42 USD), Alphabet A (ex Google) (-7,13 Prozent auf 317,69 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,89 Prozent auf 318,34 USD) und Comcast (-6,80 Prozent auf 21,92 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 32.434.907 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,390 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net