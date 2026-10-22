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Index-Performance im Blick

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Der NASDAQ 100 notiert aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
240.75 EUR 12.45 EUR 5.45 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
244.00 EUR -11.00 EUR -4.31 %
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CrowdStrike
211.80 EUR -1.40 EUR -0.66 %
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CSX Corp.
43.90 EUR 1.23 EUR 2.88 %
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Intuit Inc.
301.95 EUR 7.80 EUR 2.65 %
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KLA
133.24 EUR -11.90 EUR -8.20 %
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Kraft Heinz Company
21.30 EUR 0.12 EUR 0.54 %
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Lam Research Corp.
207.45 EUR -26.55 EUR -11.35 %
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Lumentum Holdings Inc
684.50 EUR -72.00 EUR -9.52 %
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Micron Technology Inc.
773.80 EUR -42.80 EUR -5.24 %
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NVIDIA Corp.
190.50 EUR -6.32 EUR -3.21 %
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Roper Technolgies Inc.
367.40 EUR 18.40 EUR 5.27 %
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SpaceX
134.16 EUR -8.24 EUR -5.79 %
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Teradyne Inc.
284.20 EUR -22.85 EUR -7.44 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
108.80 EUR 6.80 EUR 6.67 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,165.29 USD -657.23 USD -2.2 %
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Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ um 2,23 Prozent auf 29.157,02 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,74 Prozent auf 29.304,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29.822,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29.411,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29.048,86 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30.732,40 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 28.998,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.879,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,67 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Roper Technolgies (+ 6,93 Prozent auf 425,12 USD), Thomson Reuters (+ 6,52 Prozent auf 122,77 USD), CSX (+ 6,32) Prozent auf 51,46 USD), Intuit (+ 6,08 Prozent auf 356,00 USD) und Adobe (+ 5,38 Prozent auf 268,79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Lam Research (-10,53 Prozent auf 233,34 USD), Lumentum (-9,87 Prozent auf 766,76 USD), Teradyne (-9,69 Prozent auf 312,00 USD), Astera Labs (-9,60 Prozent auf 262,21 USD) und KLA (-8,84 Prozent auf 148,98 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.493.374 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5,21 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK

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