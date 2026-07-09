Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochmittag leichter

NASDAQ 100-Performance

05.08.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 notiert heute im negativen Bereich.

Um 17:56 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 29.637,05 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,438 Prozent auf 29.863,27 Punkte an der Kurstafel, nach 29.733,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29.636,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.946,93 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 29.329,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28.015,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23.018,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 17,58 Prozent zu Buche. Bei 30.762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Shopify A (+ 17,59 Prozent auf 144,99 USD), Booking (+ 6,19 Prozent auf 206,29 USD), Seagate Technology (+ 4,20 Prozent auf 880,88 USD), Amgen (+ 3,93 Prozent auf 405,33 USD) und Marriott (+ 3,92 Prozent auf 358,73 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil SpaceX (-8,05 Prozent auf 115,24 USD), Astera Labs (-7,91 Prozent auf 333,06 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,21 Prozent auf 486,39 USD), Thomson Reuters (-6,18 Prozent auf 102,40 USD) und DexCom (-4,54 Prozent auf 82,99 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24.503.618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,333 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,03 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net