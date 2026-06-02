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NASDAQ 100-Performance

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt ab

03.06.26 20:02 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt ab | finanzen.net

Der NASDAQ 100 erleidet aktuell Verluste.

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NASDAQ 100
30.631,5 PKT -29,1 PKT -0,09%
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Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 30.593,78 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,227 Prozent auf 30.730,11 Punkte an der Kurstafel, nach 30.660,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 30.762,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.441,80 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,985 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 27.710,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.720,08 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 03.06.2025, einen Stand von 21.662,58 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 5,41 Prozent auf 306,52 USD), Intel (+ 3,65 Prozent auf 111,87 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,62 Prozent auf 619,28 USD), QUALCOMM (+ 3,61 Prozent auf 249,54 USD) und KLA-Tencor (+ 3,50 Prozent auf 2.116,75 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Datadog A (-7,53 Prozent auf 248,86 USD), Zscaler (-7,07 Prozent auf 133,96 USD), Atlassian (-6,36 Prozent auf 102,16 USD), Charter A (-6,17 Prozent auf 131,61 USD) und Palo Alto Networks (-6,15 Prozent auf 278,91 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.059.836 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,673 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,88 Prozent.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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