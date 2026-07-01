Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittag

Index-Bewegung

17:59

Der NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1,36 Prozent auf 29.403,91 Punkte abwärts. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,102 Prozent tiefer bei 29.778,70 Punkten, nach 29.809,13 Punkten am Vortag.

Bei 30.044,50 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.367,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,320 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30.660,60 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Stand von 24.045,53 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 22.641,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,20 Prozent auf 100,14 USD), Palantir (+ 10,86 Prozent auf 129,34 USD), Workday (+ 9,28 Prozent auf 133,78 USD), PDD (+ 9,01 Prozent auf 83,15 USD) und Automatic Data Processing (+ 7,59 Prozent auf 240,94 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CrowdStrike (-74,14 Prozent auf 197,31 USD), Nebius (-22,15 Prozent auf 215,00 USD), Teradyne (-20,17 Prozent auf 386,25 USD), KLA (-19,68 Prozent auf 242,34 USD) und Sandisk (-19,64 Prozent auf 1.827,24 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9.655.849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,78 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net