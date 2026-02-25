DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.197 -0,6%Euro1,1797 -0,1%Öl70,91 -0,1%Gold5.185 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
Top News
Strategie statt viel Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025 Strategie statt viel Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

26.02.26 22:32 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone | finanzen.net

So performte der NASDAQ 100 schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
314,60 EUR -21,40 EUR -6,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
67,08 EUR 5,02 EUR 8,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
466,50 EUR 28,10 EUR 6,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
51,48 EUR 0,04 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
96,48 EUR 7,17 EUR 8,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
39,00 EUR -3,38 EUR -7,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
22,65 EUR -0,70 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,78 EUR 0,18 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,66 EUR -8,92 EUR -5,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
112,70 EUR -2,60 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
364,25 EUR -16,95 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
63,43 EUR -10,34 EUR -14,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
141,50 EUR 10,80 EUR 8,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.034,4 PKT -294,7 PKT -1,16%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,16 Prozent schwächer bei 25.034,37 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,201 Prozent tiefer bei 25.278,25 Punkten, nach 25.329,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.820,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.288,23 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,396 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 25.713,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25.236,94 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.132,92 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,682 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.387,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 8,53 Prozent auf 79,43 USD), Zscaler (+ 7,49 Prozent auf 167,36 USD), Cognizant (+ 5,94 Prozent auf 64,97 USD), Axon Enterprise (+ 5,77 Prozent auf 550,19 USD) und Datadog A (+ 5,56 Prozent auf 116,46 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Zoom Communications (-11,58 Prozent auf 75,54 USD), Enphase Energy (-5,61 Prozent auf 45,77 USD), NVIDIA (-5,46 Prozent auf 184,89 USD), Synopsys (-5,16 Prozent auf 426,00 USD) und Applied Materials (-4,87 Prozent auf 375,72 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 76.659.579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,965 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Applied Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Applied Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
18:01NVIDIA BuyUBS AG
17:56NVIDIA KaufenDZ BANK
17:51NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
13:01NVIDIA OverweightBarclays Capital
11:21NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18:01NVIDIA BuyUBS AG
17:56NVIDIA KaufenDZ BANK
17:51NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
13:01NVIDIA OverweightBarclays Capital
11:21NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen