Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Marktbericht

So performte der NASDAQ 100 schlussendlich.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,16 Prozent schwächer bei 25.034,37 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,201 Prozent tiefer bei 25.278,25 Punkten, nach 25.329,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.820,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.288,23 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,396 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 25.713,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25.236,94 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.132,92 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,682 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.387,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 8,53 Prozent auf 79,43 USD), Zscaler (+ 7,49 Prozent auf 167,36 USD), Cognizant (+ 5,94 Prozent auf 64,97 USD), Axon Enterprise (+ 5,77 Prozent auf 550,19 USD) und Datadog A (+ 5,56 Prozent auf 116,46 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Zoom Communications (-11,58 Prozent auf 75,54 USD), Enphase Energy (-5,61 Prozent auf 45,77 USD), NVIDIA (-5,46 Prozent auf 184,89 USD), Synopsys (-5,16 Prozent auf 426,00 USD) und Applied Materials (-4,87 Prozent auf 375,72 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 76.659.579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,965 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net