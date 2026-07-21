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Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag leichter

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag leichter

Der NASDAQ Composite sinkt am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
9.00 EUR -1.14 EUR -11.23 %
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4.12 USD 0.19 USD 4.83 %
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Microvision Inc.
0.30 EUR 0.04 EUR 14.33 %
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NVIDIA Corp.
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Pegasystems Inc.
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SIGA Technologies Inc.
3.44 USD -0.14 USD -3.91 %
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NASDAQ Composite Index
25,750.73 USD -86.48 USD -0.33 %
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,33 Prozent schwächer bei 25.752,90 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,555 Prozent auf 25.693,72 Punkte an der Kurstafel, nach 25.837,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25.841,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.681,32 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,125 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.166,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24.657,57 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 20.892,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,83 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 6,25 Prozent auf 3,15 USD), First Community Bancorp (+ 5,00 Prozent auf 46,86 USD), AmeriServ Financial (+ 4,83 Prozent auf 4,12 USD), Lifetime Brands (+ 4,37 Prozent auf 8,84 USD) und Volvo (B) (+ 4,25 Prozent auf 35,94 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Pegasystems (-16,90 Prozent auf 25,71 USD), ADTRAN (-16,41 Prozent auf 8,85 EUR), Microvision (-12,35 Prozent auf 0,30 USD), AXT (-6,55 Prozent auf 52,81 USD) und Manhattan Associates (-6,06 Prozent auf 149,48 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.444.578 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,311 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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14:31 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG