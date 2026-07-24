Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel in der Verlustzone
Der NASDAQ Composite notierte heute im negativen Bereich.
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Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,64 Prozent tiefer bei 24.975,82 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,121 Prozent auf 25.107,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25.137,69 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24.918,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.222,14 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25.476,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24.836,60 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.057,96 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,49 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Safety Insurance Group (+ 41,49 Prozent auf 103,20 USD), World Acceptance (+ 13,03 Prozent auf 204,67 USD), SS&C Technologies (+ 10,35 Prozent auf 73,88 USD), VeriSign (+ 7,04 Prozent auf 280,00 USD) und Integra LifeSciences (+ 6,63 Prozent auf 19,79 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Richardson Electronics (-17,69 Prozent auf 17,96 USD), Americas Car-Mart (-16,48 Prozent auf 3,04 USD), AXT (-10,77 Prozent auf 47,23 USD), Power Integrations (-10,46 Prozent auf 63,46 USD) und TTM Technologies (-9,28 Prozent auf 131,41 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 41.023.935 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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