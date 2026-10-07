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Marktbericht

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite bewegt sich am dritten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
6.85 EUR 0.66 EUR 10.72 %
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American Superconductor Corp
28.13 EUR 1.52 EUR 5.71 %
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AmeriServ Financial Inc.
4.48 USD 0.08 USD 1.82 %
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Aktie kaufen
AXT Inc.
71.16 EUR -4.82 EUR -6.34 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.00 EUR -0.05 EUR -0.62 %
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Aktie kaufen
DexCom Inc.
75.80 EUR 1.80 EUR 2.43 %
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Donegal Group Inc. (B)
16.99 USD -0.44 USD -2.52 %
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Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
128.24 EUR -0.98 EUR -0.76 %
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Intel Corp.
100.70 EUR 0.70 EUR 0.70 %
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NetApp Inc.
209.00 EUR 12.08 EUR 6.13 %
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Nortech Systems Inc.
10.70 USD -0.67 USD -5.89 %
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Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
211.90 EUR -0.50 EUR -0.24 %
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Paychex Inc.
90.25 EUR 2.67 EUR 3.05 %
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SIGA Technologies Inc.
3.29 USD 0.00 USD 0.0 %
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Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
138.88 EUR -6.12 EUR -4.22 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,504.12 USD -95.76 USD -0.35 %
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Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 15:57 Uhr via NASDAQ 0,69 Prozent schwächer bei 27.408,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,614 Prozent schwächer bei 27.430,54 Punkten in den Handel, nach 27.599,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27.341,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 27.458,28 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,669 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, mit 26.506,99 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25.818,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22.788,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,96 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell ADTRAN (+ 3,22 Prozent auf 6,77 EUR), NetApp (+ 3,02 Prozent auf 235,36 USD), AmeriServ Financial (+ 2,73 Prozent auf 4,52 USD), DexCom (+ 1,89 Prozent auf 84,97 USD) und Gilead Sciences (+ 1,86 Prozent auf 146,91 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-6,54 Prozent auf 16,29 USD), Nortech Systems (-5,89 Prozent auf 10,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,26 Prozent auf 155,90 USD), American Superconductor (-5,09 Prozent auf 30,23 USD) und AXT (-4,34 Prozent auf 80,41 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.945.849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,128 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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