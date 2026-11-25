Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ Composite ging im Minus aus dem Mittwochshandel.

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,62 Prozent leichter bei 23.585,80 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 3,31 Prozent auf 22.948,48 Punkte an der Kurstafel, nach 23.733,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22.632,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23.627,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,82 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25.955,34 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 26.151,30 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Wert von 23.025,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,51 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 6,77 Prozent auf 0,35 USD), American Superconductor (+ 5,41 Prozent auf 21,23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,06 Prozent auf 1,87 USD), FreightCar America (+ 4,39 Prozent auf 4,76 USD) und CRESUD (+ 4,32 Prozent auf 8,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Central Garden Pet (-7,59 Prozent auf 38,12 USD), Cogent Communications (-7,55 Prozent auf 2,94 USD), SMC (-6,95 Prozent auf 340,01 USD), Volvo (B) (-6,80 Prozent auf 29,24 USD) und Century Casinos (-5,73 Prozent auf 0,26 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 78.228.120 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net