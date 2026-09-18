Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben

NASDAQ Composite im Blick

18.09.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,13 Prozent leichter bei 26.384,72 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent höher bei 26.522,09 Punkten, nach 26.418,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 26.544,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.363,79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,41 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26.289,71 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.517,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22.470,73 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,55 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,95 Prozent auf 148,05 USD), Lam Research (+ 5,22 Prozent auf 283,38 USD), Applied Materials (+ 4,38 Prozent auf 435,70 USD), FormFactor (+ 3,97 Prozent auf 115,96 USD) und MKS Instruments (+ 3,28 Prozent auf 248,11 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil inTest (-6,53 Prozent auf 10,17 USD), NETGEAR (-6,07 Prozent auf 21,51 USD), Richardson Electronics (-5,34 Prozent auf 15,79 USD), QUALCOMM (-4,91 Prozent auf 179,45 USD) und Steel Dynamics (-4,73 Prozent auf 233,74 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.664.756 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,67 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net