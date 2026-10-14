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NASDAQ-Handel im Blick

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter

So bewegte sich der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.75 USD 0.16 USD 6.18 %
Charts | News | Analysen
American Superconductor Corp
23.00 EUR -2.97 EUR -11.44 %
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AmeriServ Financial Inc.
4.55 USD 0.20 USD 4.60 %
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Century Aluminum Co.
29.59 EUR -0.88 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen
CIENA Corp.
342.00 EUR -11.10 EUR -3.14 %
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Elbit Systems Ltd.
621.50 EUR 26.00 EUR 4.37 %
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JetBlue Airways Corp.
2.84 EUR -0.46 EUR -13.92 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.58 EUR -0.01 EUR -0.80 %
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NVIDIA Corp.
198.18 EUR -5.32 EUR -2.61 %
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Paychex Inc.
95.73 EUR 2.24 EUR 2.40 %
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PDF Solutions Inc.
40.60 EUR -5.00 EUR -10.96 %
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SIGA Technologies Inc.
3.10 USD 0.02 USD 0.65 %
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Trend Micro Inc.
41.35 EUR -0.24 EUR -0.58 %
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TTM Technologies Inc.
101.40 EUR 0.10 EUR 0.10 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,692.87 USD -511.51 USD -1.88 %
News | Analysen

Letztendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,88 Prozent auf 26.692,87 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,635 Prozent leichter bei 27.031,64 Punkten, nach 27.204,38 Punkten am Vortag.

Bei 26.602,12 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27.134,29 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,41 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.186,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.107,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22.521,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,88 Prozent aufwärts. Bei 27.722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Trend Micro (+ 18,04 Prozent auf 45,80 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,18 Prozent auf 2,75 USD), Nissan Motor (+ 5,71 Prozent auf 1,85 USD), Elbit Systems (+ 5,05 Prozent auf 701,38 USD) und AmeriServ Financial (+ 4,60 Prozent auf 4,55 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen TTM Technologies (-11,02 Prozent auf 103,31 USD), PDF Solutions (-10,94 Prozent auf 42,41 USD), American Superconductor (-10,66 Prozent auf 25,65 USD), CIENA (-10,19 Prozent auf 359,60 USD) und JetBlue Airways (-10,15 Prozent auf 3,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 37.848.551 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,866 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Century Aluminum-Aktie weist mit 3,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19,48 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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