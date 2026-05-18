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NASDAQ Composite im Blick

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot

19.05.26 22:32 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot | finanzen.net

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in New York zurück.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.870,7 PKT -220,0 PKT -0,84%
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Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,84 Prozent auf 25.870,71 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,641 Prozent auf 25.923,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26.090,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.050,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.701,44 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der NASDAQ Composite 24.468,48 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22.682,73 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Stand von 19.215,46 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,34 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.707,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Trend Micro (+ 25,07 Prozent auf 41,40 USD), Agilysys (+ 12,45 Prozent auf 78,94 USD), Cerus (+ 11,11 Prozent auf 2,70 USD), AXT (+ 6,61 Prozent auf 112,88 USD) und Century Aluminum (+ 6,41 Prozent auf 58,44 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil 1-800-FLOWERSCOM (-8,04 Prozent auf 3,95 USD), Innodata (-6,89 Prozent auf 88,19 USD), Century Casinos (-6,52 Prozent auf 1,29 USD), Akamai (-6,25 Prozent auf 141,34 USD) und American Superconductor (-6,10 Prozent auf 47,09 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 39.804.709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,691 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,05 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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