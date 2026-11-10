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NASDAQ Composite-Entwicklung

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Dienstagnachmittag

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Dienstagnachmittag

Das macht der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
67.20 EUR 16.18 EUR 31.71 %
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ACADIA Pharmaceuticals Inc.
15.66 EUR -3.20 EUR -16.97 %
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America's Car-Mart Inc.
0.89 USD -0.25 USD -21.60 %
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Apple Inc.
311.90 EUR -1.05 EUR -0.34 %
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AXT Inc.
35.10 EUR -2.82 EUR -7.44 %
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Ballard Power Inc.
1.30 EUR -0.08 EUR -5.99 %
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Dorel Industries Inc.
0.82 EUR -0.02 EUR -2.37 %
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Geospace Technologies Corp
3.14 EUR -0.18 EUR -5.42 %
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Ionis Pharmaceuticals Inc
27.48 EUR -7.09 EUR -20.51 %
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Lancaster Colony Corp.
96.50 EUR 4.00 EUR 4.32 %
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Mind CTI Ltd.
1.26 USD 0.39 USD 44.59 %
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NVIDIA Corp.
150.50 EUR -8.86 EUR -5.56 %
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SIGA Technologies Inc.
3.13 USD -0.13 USD -3.99 %
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Take Two
198.80 EUR 9.40 EUR 4.96 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,009.17 USD -243.97 USD -0.97 %
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Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,19 Prozent schwächer bei 24.952,70 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,815 Prozent auf 25.047,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25.253,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.286,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24.816,10 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ Composite 27.366,17 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26.605,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23.527,17 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Mind CTI (+ 44,59 Prozent auf 1,26 USD), AAON (+ 20,06 Prozent auf 75,48 USD), Dorel Industries (+ 10,55 Prozent auf 1,00 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 9,52 Prozent auf 18,07 USD) und Take Two (+ 7,15 Prozent auf 222,22 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-20,17 Prozent auf 0,91 USD), AXT (-11,16 Prozent auf 38,12 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7,45 Prozent auf 28,69 USD), Geospace Technologies (-7,01 Prozent auf 3,58 USD) und Ballard Power (-7,01 Prozent auf 1,46 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54.376.168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,426 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,43 zu Buche schlagen. Mit 18,40 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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