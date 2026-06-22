Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels in Rot

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Dienstag abwärts.

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 2,21 Prozent schwächer bei 25.587,04 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 2,36 Prozent auf 25.549,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26.166,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25.882,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.513,26 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 26.343,97 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Stand von 21.946,76 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Wert von 19.630,97 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,12 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 28,24 Prozent auf 3,86 USD), Donegal Group B (+ 11,76 Prozent auf 23,48 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 6,59 Prozent auf 279,44 USD), Barrett Business Services (+ 4,61 Prozent auf 33,83 USD) und Erie Indemnity (+ 4,47 Prozent auf 221,12 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen AXT (-15,72 Prozent auf 77,91 USD), ON Semiconductor (-11,01 Prozent auf 117,06 USD), Ultra Clean (-9,35 Prozent auf 111,63 USD), Lam Research (-9,33 Prozent auf 371,33 USD) und Microchip Technology (-9,20 Prozent auf 93,26 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 51.658.193 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,464 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net