Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

29.09.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite wagte sich zum Handelsschluss nicht aus der Reserve.

Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 26.797,54 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,330 Prozent auf 26.908,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26.820,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26.919,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.717,95 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26.402,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25.820,14 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 22.591,15 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,33 Prozent zu. Bei 27.288,79 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 6,12 Prozent auf 78,18 USD), Ultralife Batteries (+ 5,45 Prozent auf 6,38 USD), Applied Materials (+ 5,19 Prozent auf 512,01 USD), Modine Manufacturing (+ 4,96 Prozent auf 183,72 USD) und Amtech Systems (+ 4,79 Prozent auf 16,61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Neogen (-7,22 Prozent auf 12,73 USD), Donegal Group B (-6,39 Prozent auf 15,53 USD), Lifetime Brands (-5,86 Prozent auf 8,68 USD), Dorel Industries (-4,74 Prozent auf 0,97 USD) und DXP Enterprises (-4,63 Prozent auf 182,56 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.331.635 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,773 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net