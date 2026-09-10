Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Mittag
Der S&P 500 verliert derzeit an Boden.
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Am Donnerstag gibt der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,51 Prozent auf 7.597,62 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,489 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,598 Prozent auf 7.590,68 Punkte an der Kurstafel, nach 7.636,36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.612,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.580,06 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 1,56 Prozent zurück. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Stand von 7.753,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7.266,99 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 6.532,04 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,78 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Reddit (+ 6,71 Prozent auf 156,26 USD), Skyworks Solutions (+ 5,45 Prozent auf 80,71 USD), Charter A (+ 4,14 Prozent auf 139,43 USD), Qorvo (+ 3,70 Prozent auf 109,13 USD) und Expedia (+ 3,65 Prozent auf 282,55 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Baker Hughes (-6,95 Prozent auf 59,22 USD), Freeport-McMoRan (-6,66 Prozent auf 71,15 USD), Hewlett Packard Enterprise (-4,41 Prozent auf 56,31 USD), Intel (-4,27 Prozent auf 101,71 USD) und Micron Technology (-4,13 Prozent auf 985,28 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8.499.074 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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